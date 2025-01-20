Трамп обещал отменить «глупые указы» Байдена в первый же день в Белом доме

Дональд Трамп, выступая перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о намерении незамедлительно аннулировать «глупые» указы Джо Байдена сразу после своей инаугурации 20 января, в первый же день его президентства.
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