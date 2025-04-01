Суд Москвы отказал взыскать 258 тыс. рублей с ЦУМа за ботфорты стоимостью 48 тыс.

Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск Роспотребнадзора к ЦУМу на 258 тысяч рублей. Жалоба касалась ботфортов Valentino Garavani за 48 тысяч, у которых покупательница обнаружила дефекты после эксплуатации.