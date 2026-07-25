Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

@ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб.
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