Настасья Самбурская остановила шоу из-за реакции зрителя

Настасья Самбурская прервала своё выступление, заметив скучающего зрителя в зале. Артистка обратилась к нему с ироничной шуткой, предложив спутнице мужчины ответить тем же равнодушием на концертах его любимых исполнителей, как Макана.
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