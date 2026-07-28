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Царьград

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Настасья Самбурская остановила шоу из-за реакции зрителя

Настасья Самбурская остановила шоу из-за реакции зрителя

Настасья Самбурская прервала своё выступление, заметив скучающего зрителя в зале. Артистка обратилась к нему с ироничной шуткой, предложив спутнице мужчины ответить тем же равнодушием на концертах его любимых исполнителей, как Макана.

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