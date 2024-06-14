Азиатские биржи отыграли заседание ФРС на позитиве

Азиатские инвесторы, из-за особенности работы бирж, отыгрывали итоги заседания ФРС в четверг. На решение американского регулятора сохранить текущую ставку без изменений, но сократить количество циклов ее смягчения до одного, была преимущественно положительная реакция индексов Лидером роста стал южнокорейский Kospi, за ним разместился гонконгский Hang Seng.
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