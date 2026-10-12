Иран сжёг три американских супертанкера в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции опубликовал видеокадры, на которых запечатлено уничтожение очередного супертанкера, принадлежащего американской компании, в Ормузском проливе.
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