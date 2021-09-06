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Полиция установила личность найденного трупа после пожара в Лужском районе

Однако причины возгорания выяснить не удалось. В субботу, 4  сентября, в полицию поступило сообщение, что после тушения пожара в одной из квартир дома № 44 на улице Северной в деревне Почап Ленинградской области, был найден обгоревший труп мужчины.

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