Полиция установила личность найденного трупа после пожара в Лужском районе

Однако причины возгорания выяснить не удалось. В субботу, 4 сентября, в полицию поступило сообщение, что после тушения пожара в одной из квартир дома № 44 на улице Северной в деревне Почап Ленинградской области, был найден обгоревший труп мужчины.
Однако причины возгорания выяснить не удалось. В субботу, 4 сентября, в полицию поступило сообщение, что после тушения пожара в одной из квартир дома № 44 на улице Северной в деревне Почап Ленинградской области, был найден обгоревший труп мужчины.
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