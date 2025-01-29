Для США Европа критически важна, а для нас? Заметки о США и не только Честно говоря, мне уже надоедает смотреть на нового главного шоумена мира.
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Для США Европа критически важна, а для нас? Заметки о США и не только Честно говоря, мне уже надоедает смотреть на нового главного шоумена мира.
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