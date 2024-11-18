Балахнинский перевозчик скорректирует расписание после жалоб депутата ЗСНО

Перевозчик, который обслуживает межмуниципальный маршрут 203 Балахна — Нижний Новгород, скорректирует расписание выходного дня после обращения депутата регионального Заксобрания Татьяны Гриневич, сообщает нижегородский минтранс.
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