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Киркоров опубликовал видео своего новогоднего тоста

Филипп Киркоров в микроблоге выложил видеоролик, где он в кругу друзей отмечает Новый год. Король российской поп-музыки произнес длинный праздничный тост, в котором подвел итоги прошедшего периода, пишет «Московский Комсомолец».

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