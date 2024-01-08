Нам бы министра культуры хорошего - в новом году

Разве...,а у вас уродов(обсуждая) между делом порочить участников СВО? Уголовочку захотели мрази? - "Взять министерство обороны.... Так министр Шойгу как человек даже никогда в армии не служивший смог с лейтенанта запаса (1977г) сразу дослужиться до Генерал-майора . Талант! Не иначе!"

Надежда Белугина

Я посмотрела - Вы в форме. Не позорьтесь склоками. Если человек сказал, значит, знает, как было дело. Но это не ко мне. Если мы здесь все уроды, какой интерес быть здесь? Я просто подтвердила Ваше желание отписаться..