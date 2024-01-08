Конунг Ингвар Заветная моя мечта - чтобы писатель Юрий Поляков стал министром культуры.
Нам бы министра культуры хорошего - в новом году
Комментарии
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Вик Норд
Разве...,а у вас уродов(обсуждая) между делом порочить участников СВО? Уголовочку захотели мрази? - "Взять министерство обороны.... Так министр Шойгу как человек даже никогда в армии не служивший смог с лейтенанта запаса (1977г) сразу дослужиться до Генерал-майора . Талант! Не иначе!"
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7 час.
Надежда Белугина
Я посмотрела - Вы в форме. Не позорьтесь склоками. Если человек сказал, значит, знает, как было дело. Но это не ко мне. Если мы здесь все уроды, какой интерес быть здесь? Я просто подтвердила Ваше желание отписаться..
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6 час.
СД
Семен Дремин
Мне очень жаль культуру.Но селяви.....................................
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1 мин.
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