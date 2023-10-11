Кадровой службе МВД России исполняется 105 лет

За 105 лет своего существования ее наименование и организационное построение претерпевали различные изменения, при этом основная задача кадровой службы оставалась неизменна – обеспечение органов внутренних дел высокопрофессиональными специалистами, обладающими необходимыми морально-психологическими качествами.
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