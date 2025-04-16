Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на площадках по всей Москве

Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 19 по 30 апреля в столице пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей «Пасхальный дар».
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