В Красногоровке мексиканский наемник-командир сбежал, бросив солдат ВСУ

В ходе боев за Красногоровку в ДНР наемник из Мексики, командовавший группой солдат ВСУ, сбежал с позиций, бросив подчиненных, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Саб.