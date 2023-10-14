После заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о финальной стадии конфликта, польское издание Mysl Polska предположило, что это может означать, что украинский лидер готов сесть за стол переговоров с Москвой.
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