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Президент Литвы Науседа попрощался с Россией и Лениным после отключения от БРЭЛЛ

Президент Литвы Науседа попрощался с Россией и Лениным после отключения от БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным во время выхода страны из единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию (БРЭЛЛ).

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Андрей Зарубкин
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