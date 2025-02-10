Президент Литвы Науседа попрощался с Россией и Лениным после отключения от БРЭЛЛ

Президент Литвы Гитанас Науседа попрощался с Россией и первым лидером СССР Владимиром Лениным во время выхода страны из единой энергосистемы, включающей Белоруссию, Россию, Литву, Латвию и Эстонию (БРЭЛЛ).
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