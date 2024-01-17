Диетолог Журавлева: искусственные яйца из Китая могут содержать вредные консерванты

В России активно обсуждается вопрос поставок искусственных яиц из Китая. С большей долей вероятности такой продукт будет содержать вредные консерванты и усилители вкуса, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии