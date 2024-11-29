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Газета «Культура»

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В Красноярске установили памятник писателю Виктору Астафьеву

В Красноярске установили памятник писателю Виктору Астафьеву

В Красноярске установили скульптурную композицию, посвященную писателю Виктору Астафьеву. Скульптурная группа установлена возле Красноярского педагогического университета в честь 100-летия со дня рождения писателя.

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