Проведены обыски у экс-депутата Госдумы РФ Драганова

Проведены обыски в доме бывшего депутата Госдумы России и бывшего главы Государственного таможенного комитета России Валерия Драганова, 9 июля сообщает пресс-служба правоохранительных органов журналистам.
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