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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 29 января

Какой сегодня праздник: 29 января

Сегодня, 29 января в России отмечаютДень первооткрывателя День первооткрывателя России – относительно молодой праздник, инициатива учреждения которого принадлежит Фонду славянской письменности и культуры.

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