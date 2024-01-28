Какой сегодня праздник: 29 января

Сегодня, 29 января в России отмечаютДень первооткрывателя День первооткрывателя России – относительно молодой праздник, инициатива учреждения которого принадлежит Фонду славянской письменности и культуры.
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