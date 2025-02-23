Виторган продолжает жаловаться на отсутствие денег, голод и запредельную бедность. Лужковский подарок превратился в кошмар налоговой ловушки

L

Lyudmila

Да у всех евреев всего мира одна и та же песенка: дай, дай, дай. Максима же надо отправить на СВО чтобы жиры растрёс и научился жить самостоятельно. Им 110 тысяч на еду мало? Сколько же и чего надо покупать чтобы этого не хватало? А Млодик пора отдать детенышей в садик и идти на работу, ну хоть уборщицей в общепит что ли, может там с остатками как нибудь помогут. Да и сам Моня должен думать был как и чем придется кормить большую??? семью, причем трое из них взрослые и только двое детей, на которых тоже деньги получают. Надо же быть такими беспардонными жидами.