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Виторган продолжает жаловаться на отсутствие денег, голод и запредельную бедность. Лужковский подарок превратился в кошмар налоговой ловушки

Виторган продолжает жаловаться на отсутствие денег, голод и запредельную бедность. Лужковский подарок превратился в кошмар налоговой ловушки

Avia.pro - СМИ Когда-то его голос звучал с экранов миллионов телевизоров, а имя гремело в театральных залах.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Да у всех евреев всего мира одна и та же песенка: дай, дай, дай. Максима же надо отправить на СВО чтобы жиры растрёс и научился жить самостоятельно. Им 110 тысяч на еду мало? Сколько же и чего надо покупать чтобы этого не хватало? А Млодик пора отдать детенышей в садик и идти на работу, ну хоть уборщицей в общепит что ли, может там с остатками как нибудь помогут. Да и сам Моня должен думать был как и чем придется кормить большую??? семью, причем трое из них взрослые и только двое детей, на которых тоже деньги получают. Надо же быть такими беспардонными жидами.
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5 час.
ВС
Валерий Старостин
ВЕДУТ СЕБЯ КАК ПОБИРУШКИ. НЕ СТЫДНО?
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1 час.
Владимир Сюсин
Продай дом и купи жильё по карману. Многие живут в однокомнатной квартире и по 4 человека.
Ответить
1 час.
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