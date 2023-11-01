14K прочитали В начале нового витка арабо-израильского конфликта мы увидели огромное количество людей, поддерживающих свою страну в трудную минуту, людей, проявивших чудеса патриотизма.
Настоящие патриоты Израиля
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Собрать евреев и братских им хохлов и заставить прочитать всех клятву о верности России с осуждением англосаксов с жидомасонами, террористического режима Израиля и хохлостана. Отказались туда с кем они... Их там ждут на передке....
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