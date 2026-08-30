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ФедералПресс

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Профессор Еремкин раскрыл секрет, что теперь выдает состоятельного человека

Профессор Еремкин раскрыл секрет, что теперь выдает состоятельного человека

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Яркий логотип на вещи больше не является свидетельством состоятельности человека.

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