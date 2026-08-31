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«Манчестер Сити» договорился о переходе Ндиайе за 75,8 млн евро

«Манчестер Сити» договорился о переходе Ндиайе за 75,8 млн евро

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Эвертоном» о подписании вингера Илимана Ндиайе, сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Эвертоном» о подписании вингера Илимана Ндиайе, сообщил журналист The Athletic Дэвид ОрнштейнПо данным источника, сумма трансфера вместе с бонусами оценивается в 75,8 млн евро.

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