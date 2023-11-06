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Может размотать: приморцев предупредили об опасности на трассе из Владивостока

Может размотать: приморцев предупредили об опасности на трассе из Владивостока

Приморцев предупреждают о опасности на дороге в районе Уссурийска, сообщает PRIMPRESS. В Telegram-канале Svodka25 появилась информация о том, что за пределами Владивостока, в частности в районе Уссурийска, дорога покрыта льдом.

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