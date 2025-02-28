Все субсидии в общую кассу и платежи останавливаются с 28 февраля этого года. Судя по выходу США из ООН и кучи других организаций с громкими названиями, но ничего не решающим и ни на что не влияющим, по причине своей бесполезности и бессмысленности организации и конечно работы оных не в интересах США, вполне логичен выход США из НАТО, по тем же причинам.
США снимают финансирование НАТО
Комментарии
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Alex Nемо
очередная утка. В США в прессе нет ничего подобного. В том интервью, на которое ссылается автор, нет ни слова о том что США прекращают финансирование НАТО, только то что Трамп потребовал от членов НАТО начать платить за собственную безопасность из своих бюджетов. Собственно говоря это то же самое что говорили ВСЕ президенты США с начала 2000-х годов. Видимо поэтому, чтобы скрыть свою некомпетентность, автор и не подписывается под этой "новостью".
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8 час.
валерий тимофеев
Свежо предание, только верится с трудом! Пусть сначало поставят все точки над и в российско-американских переговорах, а потом берутся за свои проблемы!! Так и надорваться можно, у самих то пиндосов, уже давно живут простые американцы не в цветущем саду, проблем выше головы!!😀🤣🤪
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6 час.
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