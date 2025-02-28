США снимают финансирование НАТО

Alex Nемо

очередная утка. В США в прессе нет ничего подобного. В том интервью, на которое ссылается автор, нет ни слова о том что США прекращают финансирование НАТО, только то что Трамп потребовал от членов НАТО начать платить за собственную безопасность из своих бюджетов. Собственно говоря это то же самое что говорили ВСЕ президенты США с начала 2000-х годов. Видимо поэтому, чтобы скрыть свою некомпетентность, автор и не подписывается под этой "новостью".