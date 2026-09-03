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Спорт Уик-Энд

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Агент Барбоза считает переход алжирца Аззи усилением для ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Агент Барбоза считает переход алжирца Аззи усилением для ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

«Аззи - игрок, который прекрасно знает чемпионат, - заявил известный португальский агент Паулу Барбоза.

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