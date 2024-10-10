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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Китайские пограничники и врачи спасли жизнь российскому дальнобойщику

Китайские пограничники и врачи спасли жизнь российскому дальнобойщику

У него произошло кровоизлияние в мозг прямо на пункте пропуска.В минувший вторник в китайском городе Суйфэньхэ, расположенном недалеко от границы с Приморским краем РФ, пограничник заметил российский грузовик Volvo, который подозрительно долго стоял на площадке досмотра.

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