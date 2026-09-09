Объединенные Арабские Эмираты: Swiss International Airlines возобновит полеты между международным аэропортом Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и международным аэропортом Цюриха (ZRH/LSZH) в Швейцарии с 27 октября после оценки безопасности.