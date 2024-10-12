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Царьград

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Из Сочи в Сухум с 2025 года запустят "Ласточку"

Из Сочи в Сухум с 2025 года запустят "Ласточку"

Это позволит сократить время в пути до двух часов.Со следующего года электропоезд "Ласточка" будет регулярно ходить по маршруту Сочи – Сухум.

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