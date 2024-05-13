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BI: наемников ВСУ бросают под танки ВС РФ как «лежачих полицейских»

Иностранные наемники ВСУ привлекаются для выполнения особо опасных задач, они становятся так называемыми “лежачими полицейскими”,  чтобы замедлять наступление российских войск на некоторое время своими телами.

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