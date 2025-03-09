Синоптики обещают резкое потепление. Причиной этому — антициклон, закачивающий теплый воздух из Атлантики.
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Синоптики обещают резкое потепление. Причиной этому — антициклон, закачивающий теплый воздух из Атлантики.