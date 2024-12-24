🚀Результат прямого попадания в окоп противнику💥 ".Пизды получили мы немного" #ВСУ #Поражение #Окоп #СВО.
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🚀Результат прямого попадания в окоп противнику💥 ".Пизды получили мы немного" #ВСУ #Поражение #Окоп #СВО.
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