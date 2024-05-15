Хирург расскажет: 7 глупых мифов об увеличении груди

Увеличение груди или маммопластика сейчас на первом месте в мире пластической хирургии. Многие женщины недовольны тем, чем их наградила природа, поэтому они обращаются за помощью к хирургу, который сможет сделать из них красавицу.
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