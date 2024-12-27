Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и. о. главы страны Хана

Национальное собрание Южной Кореи проголосовала за импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су менее чем через две недели после того, как он сменил президента Юн Сок Ёля, которому был объявлен импичмент из-за введения военного положения, 27 декабря сообщает агентство Yonhap.