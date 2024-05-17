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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Правила безопасного поведения на воде.

Правила безопасного поведения на воде.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

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