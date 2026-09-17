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Reuters: Эр-Рияд негласно попросил Пекин остановить наступление хуситов

Reuters: Эр-Рияд негласно попросил Пекин остановить наступление хуситов

Китай обратился к Ирану с негласной просьбой повлиять на йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

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