Антон Кравец: Дорогие друзья, нижнегорцы!

Дорогие друзья, нижнегорцы!Сегодня мы празднуем День Отца!Это особенная дата, когда мы со всей искренностью и теплотой благодарим тех, кто наша защита, опора, кто дает нам щедрые советы, они учат нас самым важным жизненным урокам.
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