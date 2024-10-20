Антон Кравец: Дорогие друзья, нижнегорцы!

Дорогие друзья, нижнегорцы!Сегодня мы празднуем День Отца!Это особенная дата, когда мы со всей искренностью и теплотой благодарим тех, кто наша защита, опора, кто дает нам щедрые советы, они учат нас самым важным жизненным урокам.