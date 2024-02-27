Горячий бизнес: проиграл тендер – сжег машину конкурента! (видео)

В Кемеровской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Новокузнецка, в октябре прошлого года сжегшего дотла чужой внедорожник Land Cruiser 300 стоимостью почти 12,5 млн рублей.
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