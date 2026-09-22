Micron прекращает выпуск 2 ГБ чипов памяти GDDR7 для видеокарт GeForce RTX 50

Компания Micron, один из крупнейших производителей памяти на рынке, прекратила выпуск 2-гигабайтных чипов памяти GDDR7, которые используются в большинстве видеокарт серии GeForce RTX 50.
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