Momentum to the buy side maintained E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza Momentum to the buy side in the S&P 500 daily chart was maintained with the positive close on Friday above its magnitude objective of 7600.
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