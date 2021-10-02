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Украину перевели в разряд девочки по вызову

Украину перевели в разряд девочки по вызову

США больше не намерены обсуждать проблемы Украины с Москвой. Такое заявление в понедельник, 27 сентября, сделал экс-советник Джорджа Буша-младшего профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

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Виктор Василенко
тошнит уже от Украины ....
Владимир Тихомиров
Но нагадить людям УСПЕЛА! СКолько беглецов по всей Европе!!!

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