Украину перевели в разряд девочки по вызову

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

США больше не намерены обсуждать проблемы Украины с Москвой. Такое заявление в понедельник, 27 сентября, сделал экс-советник Джорджа Буша-младшего профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.