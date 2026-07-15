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Бронни Джеймс, как ожидается, будет конкурировать за минуты в «Лейкерс», необязательно последует за Леброном в новую команду (Войке)

Предположение о том, что защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс обязательно последует за отцом Леброном Джеймсом в его новую команду не соответствует действительности.

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