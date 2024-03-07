С запасом и без: «Манчестер Сити» вновь преподал урок «Копенгагену», «Реал» с трудом отбился от «Лейпцига» в ЛЧ

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Лейпцигом», но всё равно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти провели не лучший матч и позволили сопернику нанести 21 удар по своим воротам, однако добились нужного результата благодаря точному удару Винисиуса.