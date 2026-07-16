Депутаты из «Слуги народа» будут сегодня решать ситуацию с Минобороны и МИД Украины

Глава МВД Украины Игорь Клименко решил отказаться от возможности стать новым главой украинского Министерства обороны, в связи с чем сегодня украинская фракция «Слуга народа» проведёт отдельное заседание по вопросу кандидатур на посты глав Минобороны и МИД страны.
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