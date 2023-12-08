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«Я очень люблю свою родину», — Хаматова разрыдалась на камеру

«Я очень люблю свою родину», — Хаматова разрыдалась на камеру

Чулпан Хаматова — еще один эмигрант, который вызывает у публики противоречивое впечатление. Женщина не задумываясь собрала сумки и уехала, когда стране потребовалась ее поддержка, а как только границы были покинуты, сразу же пошла на интервью и заявила о том, что до безумия любит страну, из которой сбежала одной из первых.

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