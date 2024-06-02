CNBC: 102-летняя американка Дебора Секели рассказала о секрете своего долголетия

102-летняя американка Дебора Секели рассказала о секрете своего долголетия. Ее слова приводит CNBC. Несмотря на почтенный возраст, женщина регулярно навещает друзей и выступает на конференциях, а также три раза в неделю работает в собственном оздоровительном центре, который она основала в 1940 году.
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