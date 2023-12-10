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Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде

Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде

Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! В Питере и Новгородской области Следственный комитет разоблачил руководство местных отделов МВД (ОМВД) и Управления по вопросам миграции (УВМ).

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Комментарии
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ВС
Я с Вами на брудершафт не пил и свиней не пас.
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57 мин.
Андрей Павлов
&quot;все проблемы с мигрантами у нас образуются не из-за законов...&quot; Из-за законов, блин!  Было бы в них прописано, что продающим паспорта и крышующим полагаются сроки немалые, то уж чиновники и высшие полицаи призадумались. Но увы... Чего нету, того нету.
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38 мин.
Виталий
Свиноводством не занимаюсь, практически не пью, пустых идей не разбрасываю. А по своей идее есть реальные планы или кому поручить, чтоб подумали?
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29 мин.

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