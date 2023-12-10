Полиция помогла тысячам таджиков незаконно получить гражданство: СК разоблачил руководство силовиков в Питере и Новгороде

ВС Я с Вами на брудершафт не пил и свиней не пас.

Андрей Павлов "все проблемы с мигрантами у нас образуются не из-за законов..." Из-за законов, блин! Было бы в них прописано, что продающим паспорта и крышующим полагаются сроки немалые, то уж чиновники и высшие полицаи призадумались. Но увы... Чего нету, того нету.