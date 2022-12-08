Курсант "Муравьев-Амурский 2030" поступил на госслужбу в Минвостокразвития РФ

Участник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" (12+) Владимир Лущинский назначен на должность заместителя директора департамента по развитию Арктической зоны РФ и инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.