На что способен самый гибкий человек-змея

Пределы возможностей человеческого организма гораздо шире, чем об этом многие думают. Уникальные способности и скрытые резервы своего натренированного тела показал в рамках одного из телевизионных шоу рекордсмен Книги Гиннесса, самый гибкий юноша, занесенный в Книгу рекордов России, финалист немецкого шоу талантов «Дас Суперталант – 2014» (DasSupertalent), лауреат GoldenCircusFestiva, человек-з .